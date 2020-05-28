Microsoft представила новое обновление для Windows 10

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update.

Среди новшеств — вторая версия подсистемы Windows for Linux (WSL2) со встроенным Linux-ядром. Оно будет обновляться через Windows Update («Центр обновления Windows»). Также пользователи смогут создать его собственную версию и использовать ее в WSL2.

Также изменения претерпел голосовой помощник Cortana. В обновленной версии операционной системы его можно отключить с панели задач, а также выбрать предпочтительный способ общения — текстом или голосом.

Windows обновляется автоматически, проверить наличие обновления можно и вручную, открыв в «Настройках» вкладку Update & Security («Обновление и безопасность») и нажав на Windows Update, пишет ТАСС.

Также сообщалось, что Microsoft приостанавливает все необязательные обновления для всех версий Windows 10. В компании объяснили это желанием обеспечить максимально стабильную работу компьютеров домашних пользователей в условиях карантина.

