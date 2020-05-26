Резидент ОЭЗ «Иннополис» предложил установить в домах Татарстана постаматы для бесплатной доставки продуктов

Резидент ОЭЗ «Иннополис» Семен Фролов разработал проект сервиса заказа продуктов питания с доставкой в жилые дома.

Согласно ему, в подъездах домов устанавливаются холодильные постаматы. Для того чтобы сделать заказ, пользователи регистрируются в специальном мобильном приложении. Клиентам нужно заказать продукты на любую сумму до 16.00, после чего их в этот же день доставят в постаматы бесплатно.

При этом приложение позаботится о том, чтобы пользователь ничего не забыл. Система сможет вычислять продуктовую корзину и с точностью до 90% подсказывать, какие продукты питания нужно заказать.

Отмечается, что все постаматы смогут хранить как замороженные, так и скоропортящиеся продукты, поскольку будут оборудованы холодильными камерами.

Инициатор проекта также рассказал, что в приложении на платформах IOS и Android можно выбрать продукты одновременно из разных магазинов, оплатить заказ в один клик и выбрать постамат.

Социально значимый проект INNO Market прорабатывался на встрече с руководителем Агентства инвестиционного развития Татарстана Талией Минуллиной.

Она сообщила, что сейчас в агентстве ведутся поиски ТСЖ или управляющей компании, которая разрешит в пилотном режиме запустить этот проект. В частности, установить такие постаматы в большой дом от 7 этажей. Если проект окажется востребованным, будет обсуждаться полная реализация проекта, передает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Проект установки в жилых домах постаматов уже обсуждался властями республики. Тогда президент Татарстана Рустам Минниханов поручил мэрам Казани и Набережных Челнов проработать с управляющими компаниями установку дополнительных постаматов Ozon в домах.

