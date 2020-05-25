Ректор КАИ предложил Минниханову создать в Татарстане аэрокосмический комплекс

Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов считает, что для испытания композитных материалов в Татарстане необходимо создать аэрокосмический комплекс. Он попросил у президента Татарстана Рустама Минниханова содействия в создании центра разработки и производства композитных лопастей для вертолетов и ветроэнергетики.

Создать этот центр КАИ может вместе с Казанским вертолетным заводом, передает пресс-служба президента РТ.

«Мир создает новые материалы, это уже норма жизни. Поэтому не нужно ограничиваться авиацией, нужно и спускаться на землю», — добавил Рустам Минниханов. В качестве успешного примера он назвал эстакады из композитов на ТАНЕКО. По его мнению, следует шире применять композитные материалы при строительстве мостов и объектов ТЭК.

Напомним, на этом же заседании директор центра Мансур Фарахов предложил использовать в различных производственных процессах технологии сверхкритических флюидов. Минниханов поручил опробовать их при строительстве дорог.