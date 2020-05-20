ГИСУ Татарстана вновь готово заплатить за рекультивацию свалки у села Прости более 0,5 млрд рублей

Главинвестстрой РТ в среду опять объявил тендер на рекультивацию самой проблемной свалки Нижнекамского района. Начальная стоимость контракта вновь составляет 564 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 20 по 28 мая. Итоги планируется подвести 29 мая.

Напомним, предыдущий конкурс был объявлен в апреле. Предполагалось, что работы начнутся уже в мае, а полностью закончить процесс рекультивации предполагалось только в 2022 году. Исполнитель должен собрать весь мусор на свалке, сохранив зеленые насаждения. Однако тендер был отменен почти сразу.