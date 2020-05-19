В Казани до 30 октября ограничат движение по улице Овражной

В Казани с завтрашнего дня, 20 мая, ограничат движение по улице Овражной Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

До 30 октября будет перекрыт участок дороги от улицы Центральной до улицы Серебряной. Ограничения движения связаны с проведением ремонта проезжей части и благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее в Казани ограничили движение по проезжей части и тротуарам проспектов Победы, Хусаина Ямашева и по улице Академика Арбузова до 14 октября. Это связано с проведением работ по благоустройству, ремонту проезжей части и тротуаров.

