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В Казани до 30 октября ограничат движение по улице Овражной

21:25, 19.05.2020
В Казани до 30 октября ограничат движение по улице Овражной
Фото: kzn.ru

В Казани с завтрашнего дня, 20 мая, ограничат движение по улице Овражной Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города.

До 30 октября будет перекрыт участок дороги от улицы Центральной до улицы Серебряной. Ограничения движения связаны с проведением ремонта проезжей части и благоустройства, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, ранее в Казани ограничили движение по проезжей части и тротуарам проспектов Победы, Хусаина Ямашева и по улице Академика Арбузова до 14 октября. Это связано с проведением работ по благоустройству, ремонту проезжей части и тротуаров.

ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан
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