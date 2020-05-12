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В Казани до осени ограничено движение по проспектам Победы и Ямашева и по улице Арбузова

13:19, 12.05.2020
В Казани до осени ограничено движение по проспектам Победы и Ямашева и по улице Арбузова
Фото: kzn.ru

В Казани ограничили движение по проезжей части и тротуарам проспектов Победы, Хусаина Ямашева и по улице Академика Арбузова до 14 октября.

Так, проезд закрыт на участке от ул. Академика Завойского до третьей транспортной дамбы Советского района, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения движения связаны с проведением работ по благоустройству, ремонту проезжей части и тротуаров.

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