В Казани до осени ограничено движение по проспектам Победы и Ямашева и по улице Арбузова

В Казани ограничили движение по проезжей части и тротуарам проспектов Победы, Хусаина Ямашева и по улице Академика Арбузова до 14 октября.

Так, проезд закрыт на участке от ул. Академика Завойского до третьей транспортной дамбы Советского района, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения движения связаны с проведением работ по благоустройству, ремонту проезжей части и тротуаров.