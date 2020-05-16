Леонид Слуцкий: «Возможно, что люди больше не пойдут на футбол»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России по футболу без зрителей на стадионах. Рулевой казанцев полагает, что это может привести к падению интереса россиян к футбольным соревнованиям.

«Сохранится ли у людей интерес к футболу посте долгой паузы? Сложно предсказать. Может быть, люди соскучатся и будут взахлеб смотреть матчи. Даже без зрителей. Есть вероятность, что все соскучатся и будут смотреть.

И есть опасение, что все отвыкнут, еще посмотрят без зрителей, совсем градус эмоциональный будет ниже, и когда будет возможность играть со зрителями, уже, может быть, не пойдут на футбол», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Nobel.

Напомним, ранее РФС приостановил проведение чемпионатов России по футболу до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Власти Татарстана уже разрешили вернуться к тренировкам спортивным профессиональным клубам. При этом главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.

Подробнее о том, каким образом Российская премьер-лига готовится к возвращению на стадионы, как клубы разделились на противников и сторонников возобновления сезона и почему российский футбол после паузы может стать лучше, можно почитать в материале «Реального времени».