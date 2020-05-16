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Леонид Слуцкий: «Возможно, что люди больше не пойдут на футбол»

19:02, 16.05.2020
Леонид Слуцкий: «Возможно, что люди больше не пойдут на футбол»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России по футболу без зрителей на стадионах. Рулевой казанцев полагает, что это может привести к падению интереса россиян к футбольным соревнованиям.

«Сохранится ли у людей интерес к футболу посте долгой паузы? Сложно предсказать. Может быть, люди соскучатся и будут взахлеб смотреть матчи. Даже без зрителей. Есть вероятность, что все соскучатся и будут смотреть.

И есть опасение, что все отвыкнут, еще посмотрят без зрителей, совсем градус эмоциональный будет ниже, и когда будет возможность играть со зрителями, уже, может быть, не пойдут на футбол», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале Nobel.

Напомним, ранее РФС приостановил проведение чемпионатов России по футболу до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.

Власти Татарстана уже разрешили вернуться к тренировкам спортивным профессиональным клубам. При этом главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.

Подробнее о том, каким образом Российская премьер-лига готовится к возвращению на стадионы, как клубы разделились на противников и сторонников возобновления сезона и почему российский футбол после паузы может стать лучше, можно почитать в материале «Реального времени».

СпортФутболОбщество Татарстан
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