В Татарстане с сегодняшнего дня пассажиров пригородных поездов будут штрафовать за отсутствие масок и перчаток
В Татарстане с 16 мая пассажиров пригородных поездов будут штрафовать за проезд без средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.
Как сообщили в пресс-службе компании «Содружество», сотрудники организации совместно с казанским линейным управлением МВД России на транспорте ежедневно проводят рейды по выявлению пассажиров без масок и перчаток.
Отмечается, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.
Напомним, с 12 мая в Татарстане ввели «масочный режим». В масках и перчатках нужно находиться в объектах розничной торговли, общественном транспорте, такси.
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