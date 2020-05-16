В Татарстане с сегодняшнего дня пассажиров пригородных поездов будут штрафовать за отсутствие масок и перчаток

В Татарстане с 16 мая пассажиров пригородных поездов будут штрафовать за проезд без средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

Как сообщили в пресс-службе компании «Содружество», сотрудники организации совместно с казанским линейным управлением МВД России на транспорте ежедневно проводят рейды по выявлению пассажиров без масок и перчаток.

Отмечается, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Напомним, с 12 мая в Татарстане ввели «масочный режим». В масках и перчатках нужно находиться в объектах розничной торговли, общественном транспорте, такси.

