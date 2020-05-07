Фильм «Временная связь» — эксклюзивная премьера в Wink о том, о чем надо помнить вечно

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

8 мая 2020 года в цифровом видеосервисе Wink компании «Ростелеком» состоится эксклюзивная премьера короткометражного художественного фильма «Временная связь» (16+). Фильм снят по мотивам рассказа выдающегося писателя-фантаста Кира Булычева «Можно попросить Нину?» — вся интрига произведения сохранена, но действие частично перенесено в настоящее время. Зрителям фильма станет очевидно, почему его премьера состоится накануне 9 мая и именно в видеосервисе «Ростелекома». Картина будет доступна бесплатно всем подписчикам Wink.

Москва, весна 2020 года. Все медиа заполнены сообщениями о том, что рядом с Землей на огромной скорости пронесется метеорит. О последствиях можно только строить предположения. Но обеспеченному ресторатору Вадиму все эти новости кажутся фейком — он на шикарном авто спешит на вечеринку, чтобы отпраздновать покупку нового заведения. По дороге Вадим пытается дозвониться подружке Нине, чтобы пригласить ее на банкет. Но трубку раз за разом снимает 12-летняя девочка, которую тоже зовут Нина. Постепенно становится понятно, что Вадима и девочку разделяет не только расстояние...

Все помнят Кира Булычева по завораживающим космическим приключениям Алисы Селезневой и другим фантастическим книгам. Экранизации по его произведениям — «Гостья из будущего» или мультфильм «Тайна третей планеты» — знакомы многим поколениям. Очень долго продюсер фильма Дмитрий Белосохов уговаривал супругу автора дать разрешение на экранизацию рассказа «Можно попросить Нину?». Кира Алексеевна дорожит литературным наследием мужа и с трепетом относится ко всем переработкам его произведений. Но вера в успех картины, талант режиссера Дмитрия Аболмасова и блестящий актерский состав картины — Сергей Пускепалис, Софья Лебедева, Наталья Кислицына, Юрий Назаров, Валерий Новиков — убедили Киру Алексеевну дать согласие.

Съемки фильма начались в момент, когда пандемия коронавируса распространялась по всему миру, но в Москве только поговаривали о возможном карантине. Вся съемочная группа переживала, что картину не успеют доснять. В последние съемочные дни команду выгоняли из дворов домов, один за другим закрывались объекты, к счастью, уже после команды «Стоп мотор!». Все мобилизовались и сделали все возможное и невозможное, чтобы успеть. Закончен фильм был уже, когда по всей стране действовали меры по самоизоляции людей.



«В 30 минут авторам удалось вместить полноценную историю и много дополнительных смыслов о связи поколений. Весь фильм очень искренний. Сюжетные повороты происходят так стремительно, что зрители не смогут оторваться с первой и до последней минуты. Когда мы договаривались об эксклюзивном сотрудничестве, в числе аргументов было то, что одним из «героев» фильма, во всяком случае смыслообразующим элементом, выступает телефонная связь, которой традиционно занимается «Ростелеком». Думаю, эта киноистория никого из зрителей не оставит равнодушным», — считает директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Трейлер фильма «Временная связь» доступен здесь.



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