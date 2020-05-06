Минфин РФ считает, что средняя стоимость нефти в 2020 году составит $30 за баррель

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ожидает среднюю стоимость нефти в 2020 году на уровне $30 долларов за баррель. По его словам, даже если бы в марте страны ОПЕК договорились о сделке, это не изменило бы тенденцию падения цен на нефть из-за пандемии.

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около $30 за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в первом квартале), в следующем — немногим больше. Даже если бы мы в марте заключили сделку с ОПЕК, все равно пришлось бы ее пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, и достигнутые договоренности долго бы не продержались», — сказал господин Силуанов.

Минфин планирует нарастить госдолг на 1,5—2% ВВП и привлечь с рынка 4—4,5 трлн рублей для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов. Расходы бюджета в текущем году будут увеличены на 1,07 трлн рублей.

Ранее «Татнефть» начала сокращать в апреле добычу нефти, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+.

