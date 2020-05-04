В Татарстане два человека погибли при пожаре

В понедельник днем в Татарстане произошел пожар, в результате которого погибли два человека. В пгт. Васильево загорелся одноэтажный садовый дом.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 13:10. Пожар был локализован уже в 13:38, огонь ликвидирован — в 13:50, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС России.

Разбирая сгоревшие конструкции, пожарные обнаружили тела мужчины и женщины 1966 года рождения. Причина пожара устанавливается.