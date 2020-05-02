В Казани появилось граффити пикирующего бомбардировщика Пе-2

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Молодой художник Roma Roll проекта URAM ко Дню Победы создал в Казани граффити размером 6 на 12 метров.

Оно нарисовано на здании ангара региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ.

Художник изобразил самолет который выполняет боевой полет. На создание граффити ушло два дня.

Напомним, сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Казани центр региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ. Там ему презентовали серию книг «Имена из солдатских медальонов», издаваемую с 2005 года, музей, где хранятся различные предметы, найденные поисковиками. Также президенту Татарстана показали, как восстанавливают легендарный самолет Пе-2.

