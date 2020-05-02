В Татарстане пройдет онлайн-хакатон для программистов со всей России
В Татарстане проведут онлайн-хакатон для программистов со всей России с 23 по 30 мая.
Подать заявку можно до 20 мая. Участникам хакатона нужно будет решить задачи, разработав для этого прототипы IT-решений.
Это первое мероприятие марафона хакатонов под названием DIGITAL SUPERHERO, передает пресс-служба Минцифры РТ.
Учредителем мероприятия является ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ, координатором проекта — Минцифры РТ. Группа компаний InnoSTage является генеральным партнером серии хакатонов.ТехнологииITОбществоОбразование Татарстан
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