Новости технологий

23:38 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

В Татарстане пройдет онлайн-хакатон для программистов со всей России

23:31, 02.05.2020
В Татарстане пройдет онлайн-хакатон для программистов со всей России
Фото: pxhere.com

В Татарстане проведут онлайн-хакатон для программистов со всей России с 23 по 30 мая.

Подать заявку можно до 20 мая. Участникам хакатона нужно будет решить задачи, разработав для этого прототипы IT-решений.

Это первое мероприятие марафона хакатонов под названием DIGITAL SUPERHERO, передает пресс-служба Минцифры РТ.

Учредителем мероприятия является ГБУ «Безопасность дорожного движения» РТ, координатором проекта — Минцифры РТ. Группа компаний InnoSTage является генеральным партнером серии хакатонов.

ТехнологииITОбществоОбразование Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров