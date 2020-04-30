В Казани дома в центре города признали непригодными для проживания
Исполком Казани признал непригодными для проживания дом №3 литеры А,
А1, А2 по улице Пехотной и дом №56 по улице Волкова. Соответствующие постановления опубликованы в сборнике документов мэрии.
Также власти города признали непригодными квартиры под номером 2 и 3 в доме №7 по переулку Осиновский в поселке Залесном.
Напомним, ранее правительство РФ разъяснило, как признавать жилье аварийным. Внесенные изменения уточняют основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
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