В правительстве России разъяснили критерии признания жилья аварийным

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, который уточняет положение о признании жилых домов аварийными.

Так, внесенные изменения уточняют основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции: это аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций дома или всего дома в целом, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности и опасностью обрушения строения, а также кренами.

Теперь состояние дома будет проверяться в ходе инструментального обследования, которое будет проводиться специализированными организациями, получившими на это разрешение. С инициативой по оценке дома могут выступать и местные жители, и органы власти муниципального образования и государственного жилищного надзора субъекта РФ.

Кроме того, согласно внесенным изменениям, в многоквартирном доме, который признали аварийным, все жилые помещения без исключения автоматически признаются непригодными для проживания, передает пресс — служба Минстроя России.

Ранее в Минстрое РФ предложили делать капремонт домов, исходя из степени их износа.