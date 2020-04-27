Курносов: «Ларионов не претендует на пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов не входит в число кандидатов на пост главного тренера «Салавата Юлаева», сообщил генеральный директор уфимского клуба Александр Курносов.

«Мы видели информацию в прессе, и хочу сказать, что в этом сезоне мы не вели переговоры с Игорем Николаевичем Ларионовым о его кандидатуре на пост главного тренера хоккейного клуба. В прошлом году такие соприкосновения были, а в этом не знаю, может, по старой памяти всплыло. И Игорь Николаевич сказал в интервью, что переговоры не велись», — сказал Курносов.

При этом он отметил, что в клубе намерены озвучить до 1 мая имя главного тренера «Салавата Юлаева» на следующий сезон.

Напомним, ранее рулевой уфимцев Николай Цулыгин сообщил о ходе переговоров по вопросу продления соглашения. Контракт российского специалиста с уфимцами заканчивается в конце апреля.

Вместе с Цулыгиным «Салават Юлаев» в прошлом году добрался до финала Восточной конференции, а в нынешнем вышел во второй раунд плей-офф.