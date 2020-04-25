Для «Татарстан Почтасы» купят защитные барьеры почти на миллион

АО «Почта России» закупит для нужд УФПС «Татарстан Почтасы» защитные барьеры на 812,1 тыс. рублей.

Тендер на закупку у единственного поставщика был объявлен 21 апреля. Он должен будет поставить 492 защитных самосборных барьера из поликарбоната. Характеристики защитного барьера, размер: ширина — 1000 мм, высота — 800 мм, толщина — 4 мм.

Ранее в УФПС «Татарстан Почтасы» заинтересовались информацией «Реального времени» о том, что в Казани у отделения на улице Фучика очередь из желающих воспользоваться услугами «Почты России» выстроилась на улице. В отделение сейчас пускают, как правило, два человека одновременно, поэтому остальным приходится ждать на улице.

В ответ на это пресс-служба «Почты России» написала «Реальному времени»: «Визит в отделение почтовой связи — это персональное решение наших клиентов».