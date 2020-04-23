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В Татарстане на 29% выросли продажи модемов и роутеров после объявления режима самоизоляции

02:26, 23.04.2020
В Татарстане на 29% выросли продажи модемов и роутеров после объявления режима самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

В Поволжье зафиксировали существенный рост продажи модемов и роутеров при переходе на удаленную работу и дистанционную учебу, сообщил коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2 Алексей Сидоров.

В частности, продажи в Татарстане увеличилось на 29%. Устройства стали пользоваться популярностью после перехода офисных сотрудников на удаленный режим работы или переезд за город на время режима самоизоляции.

Кроме того, аналитики зафиксировали в первую неделю рост спроса на смартфоны. Люди меняли гаджеты для того, чтобы пользоваться интернетом и оставаться на связи в период самоизоляции.

Также эксперты зафиксировали во время первой нерабочей недели (30 марта — 5 апреля) рост голосового трафика на 7 — 10%. А потребление дата-услуг в Казани выросло на 14%, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

ТехнологииОбществоБизнесУслуги Татарстан
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