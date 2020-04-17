Широков предсказал скорый отъезд лучших российских футболистов в Европу

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился своими ожиданиями от последствий для российского футбола от длительной паузы из-за пандемии коронавируса. По его мнению, снижение доходов вынудит отечественных футболистов уехать играть в Европу.

«Для России снижение цен — это точно неплохо. Думаю, лучшие российские игроки поедут за рубеж, но команды не получат за них тех денег, которые они планировали выручить. Другое дело, появится возможность выхода на европейский рынок. К нам будут больше присматриваться, а мы задумаемся над тем, чтобы лучше готовить молодых игроков», — считает Широков.

При этом экс-футболист уверен, что нынешняя ситуация заставит задуматься руководителей российских футбольных клубов лучше следить за финансовым состоянием команды.

Напомним, ранее РФС приостановил проведение всех футбольных соревнований в России сроком до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса. Несколько команд РПЛ уже договорились с футболистами о понижении зарплат на время паузы в чемпионате.