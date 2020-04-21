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Минниханов подключился к родительскому собранию в Zoom — видео

10:28, 21.04.2020
Минниханов подключился к родительскому собранию в Zoom — видео
Фото: скриншот видео

В Сети появился шуточный ролик о подключившемся к родительскому собранию президенте Татарстана. По сюжету, Рустам Минниханов внезапно появляется среди участников видеоконференции, организованной для родителей школьников.

«Рустам Нургалиевич? Мы тут классного руководителя просто ждем», — говорит президенту РТ один из участников собрания.

«Так я ведь тоже классный руководитель», — отвечает Минниханов.

После непродолжительной беседы все участники решают перенести собрание на следующий день. Глава республики обещает вновь подключиться к конференции.

«Рустам Нургалиевич, а вы завтра тоже с нами будете?» — спрашивают президента РТ.

«Я всегда с вами, дуслар. Работа у меня такая», — отвечает Минниханов.

Общество Татарстан
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