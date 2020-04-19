Мантуров рассказал о рекомендациях Путина по изменениям Aurus

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о рекомендациях Путина по изменениям Aurus.

По его словам, глава государства первое время давал советы по изменениям машины, но без «резких словечек», передает «РИА Новости».

«С учетом того, что Владимир Владимирович стал активно использовать Aurus, первое время он давал также рекомендации по своим направлениям, которые, он считал, правильно изменить, в первую очередь это касалось технической работы машины», — рассказал Мантуров в эфире программы «Действующие лица».

Ранее сообщалось, что первые серийно произведенные на заводе Ford Sollers в Елабуге автомобили Aurus будут переданы клиентам в марте 2021 года.

