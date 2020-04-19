Ученые назвали еще один тревожный симптом коронавируса

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород, узнали ученые.

По их мнению, этот показатель можно считать тревожным симптомом. Из-за этого некоторым категориям больных с пневмонией могут не помочь аппараты искусственной вентиляции легких.

Ученые предложили измерять уровень гемоглобина всем зараженным коронавирусом.

«В срочном порядке требуется провести исследования, чтобы выяснить, поможет ли переливание крови избежать тяжелого течения болезни», — говорится в публикации в журнале Hematology, Transfusion and Cell Therapy.