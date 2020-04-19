Эксперты снизили прогноз по числу заболевших в Татарстане

Группа компаний InnoSTage с головным офисом в Казани вновь разработала математическую модель, которая прогнозирует темп развития новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Татарстане.

Новая модель создана на основе данных оперштаба на 17 апреля. Как отметили создатели исследования, при продолжении соблюдения всех мер безопасности прогноз развития заражения по состоянию на 17 апреля относительно оптимистичен.

Так, пик распространения вируса придется на середину мая, предполагаемое количество зараженных составит 6 811 человек. Это позволит не перегрузить систему здравоохранения республики и удержать число летальных исходов на минимальном уровне.

Также эксперты отметили, что принятые в республике меры благоприятно сказываются на прогнозе заболеваемости. Однако сейчас мы находимся на начальной стадии распространения заболевания.

Помимо этого, в компании предсказали, какая нагрузка может быть на систему здравоохранения — 1 520 человек будет госпитализировано, 1 018 будут в реанимации, 397 заболевших будут нуждаться в аппаратах ИВЛ (стоит отметить, что в республике есть 1,4 тыс. аппаратов ИВЛ, при этом Минздрав республики закупил еще 200), возможно 146 летальных исходов.

