Гендиректор «Крыльев Советов»: «Рыжиков одним из первых согласился на понижение зарплаты»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков опроверг информацию, что вратарь самарцев Сергей Рыжиков отказался от понижения зарплаты на время паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса.

«У всех разные ситуации, договорились со всеми, даже с теми, у кого контракт заканчивается или кто находится в аренде. Начали писать про Рыжикова, но он один из первых согласился. Практически со всеми договорились о снижении на 40%», — сказал Шашков.

Ранее сообщалось, что несколько футболистов отказались от понижения зарплаты. В числе несогласных называли вратаря Сергея Рыжикова, защитников Никиту Чичерина и Мехди Зеффана, а также иракского полузащитника Сафаа Хади.

Напомним, РФС приостановил проведение футбольных соревнований в России до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.