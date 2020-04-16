Предприятия Татарстана переходят на четырехдневку

В условиях пандемии коронавируса и экономического спада самое оптимальное, что могут сделать предприятия, чтобы остаться на плаву, — сократить рабочую неделю. Во всяком случае, это значительно лучше, чем выставлять работников на улицу, считают эксперты. И на этот шаг уже решились некоторые крупные компании в России и за рубежом.



Так, на четырехдневку переходит «Сибур» (численность работников — около 23 тыс. человек). Холдинг переводит на новый график работы почти четверть штата. «Алроса» (38 тыс. сотрудников) тоже перевела на четырехдневную рабочую неделю весь менеджмент в Москве и Мирном (Саха-Якутия). К аналогичным мерам пришли и в ПАО «РЖД» (более 700 тыс. работников).



Что касается Татарстана, готовятся к подобному сценарию и на КАМАЗе: челнинский автогигант зависит от поставок комплектующих из Китая. А с 15 июня производитель грузовиков и автобусов может перейти и на трехдневку.

Председатель машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров отмечает, что это мера вынужденная и необходимая. Управления компаний сейчас работают над оптимизацией тех издержек, которые несет эпидемия коронавируса.



— Только по договоренности с персоналом это позволяет делать действующее законодательство. Хотелось бы, чтоб люди отнеслись с пониманием. Это не вина руководителей, что люди попадают в такую ситуацию. Нужно идти навстречу друг другу, — говорит он.

