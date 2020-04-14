Ремонтный персонал «Казаньоргсинтеза» снабдят взрывозащищенными смартфонами

Фото: ПАО "Казаньоргсинтез"

Ремонтный и оперативно-ремонтный персонал заводов ПАО «Казаньоргсинтез» снабдят взрывозащищенными смартфонами. Для этого предприятие закупило около 500 аппаратов. Проект входит в план по модернизации процесса технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР).

Обновление началось еще в 2017 году. В результате произошла автоматизация процесса ремонта и внедрение IT-системы ТОиР. Смартфоны позволят персоналу использовать эту систему во время работы на промышленной площадке.

Благодаря мобильному приложению SAP, установленному на смартфонах, сотрудники «Казаньоргсинтеза» будут получать заявки на ТОиР.

— Использование таких смартфонов позволяет повысить оперативность работы персонала и учета всех мероприятий ТОиР, времени проведения, использования ТМЦ, вести учет всех выявленных дефектов, а также обеспечить своевременную передачу информации в SAP без потери данных, — пояснил Ильнар Латыпов, начальник управления планирования и надежности ПАО «Казаньоргсинтез».

Работник с помощью смартфона может идентифицировать оборудование с помощью QR-кодов и NFC-меток. В мобильном приложении учитывается выполнение работ, соблюдение их сроков, подтверждается использование ТМЦ при ремонтах. Все данные синхронизируются с серверами SAP в автоматическом режиме, что помогает избежать дополнительных действий персонала.

Из-за взрывоопасных зон на «Казаньоргсинтезе» одним из требований к смартфонам стала их безопасность. Они оснащены ударопрочным корпусом, который также обеспечивает пылевлагозащиту и искробезопасность.

Защитные функции смартфонов позволяют их использовать при температурах от -20 до +50 градусов. Взрывобезопасное исполнение допускает применение гаджетов во взрывоопасных зонах (Ex II). Производителями смартфонов являются ведущие мировые компании в области промышленного оборудования — Honeywell (с моделью CT60) и CipherLab (с моделью RS50).