В «Яндекс.Картах» начнут отображаться очереди в магазинах и банках

Для пользователей «Яндекс.Карт» станет доступна новая услуга. Теперь на картах будут отображаться очереди в гипермаркетах и банках.

Новая функция особенно актуальна в период действия режима самоизоляции, отметили в компании.

Сейчас эта опция доступна только в веб-версии «Яндекс.Карт», вскоре появится и в мобильном приложении «Карт», и в «Яндекс.Навигаторе».

Отображаться эта функция будет следующим образом: возле каждого магазина на карте будет оценка: «нет очереди», «небольшая», «большая».

Сейчас к проекту подключились 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 — «Перекрестка» в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время присоединится «Альфа-Банк», уточняет ТАСС.

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