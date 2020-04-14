Прокуратура в Казани выявила кафе, кальянные и парикмахерские, работающие во время режима самоизоляции

Прокуратура Вахитовского района Казани проверила более 170 объектов, подпадающих под действие ограничений, введенных в Татарстане в период режима самоизоляции.

Так, правоохранители обнаружили предприятия общественного питания и бытового обслуживания населения, продолжающие свою работу в период действия ограничений.



Среди них кафе «Кибер Лаунж», кафе «Лаунж Бар», парикмахерская «Barbershop Brutal», автосалон «MБ Кан Авто», кальянная «Добрая кальянная», ООО «Екатеринбург Яблоко», ООО «Аргаст», АНО «Казанский камерный театр «Сдвиг» и ресторан, бильярдный клуб «Черчилль».



Прокуратура обратилась в Вахитовский суд с иском о приостановлении работы этих организаций, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в Казани судебные приставы по решению суда приостановили деятельность салона красоты «Арт» на улице Чистопольской.

