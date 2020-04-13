В Казани приставы опечатали салон красоты «Арт» на Чистопольской

В Казани судебные приставы по решению суда приостановили деятельность салона красоты «Арт» на улице Чистопольской.



Как следует из материалов дела, салон продолжал принимать клиентов, несмотря на запрет властей.

Приставы опечатали двери организации на 90 дней. Руководство салона предупреждено об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности, сообщает пресс-служба ФССП Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Азнакаево судебные приставы по решению суда приостановили деятельность антикафе Flat.