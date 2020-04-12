Минниханов проверил насколько центры занятости готовы выплачивать пособия безработным

В воскресенье, 12 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил центр занятости Московского района Казани и проверил его готовность к выплате пособий жителям республики.

Ему показали, как сегодня действует дистанционная система. Для получения выплат необходимо зарегистрироваться через портал «Работа в России» (trudvsem.ru), передает пресс-служба президента РТ. Все данные вводятся дистанционно, после соответствующей проверки, на счет заявителя поступают выплаты.

«Четко выстроена работа федерального портала «Работа в России», которая синхронизируется с нашей системой. За 3 дня уже более 3 тыс. обращений», — заявил Минниханов.

Он отметил, что на сегодня, кроме пособий, граждане могут рассчитывать на выплаты, обещанные президентов РФ для семей с детьми: по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка и по 5 тысяч рублей для семей, получивших маткапитал.

«Может быть это не так много, но в такой сложной ситуации это серьезная поддержка. Наша задача — без никакой бюрократии оперативно решить все эти вопросы», — подчеркнул руководитель республики.

Президент РТ особо обратил внимание на сроки выплат, что бы они были максимально короткими, а сама процедура регистрации — простой.

В среднем на рассмотрение заявки определено от 2 до 11 дней. Президент республики обратил внимание, что в виду особой ситуации нужно организовать работу так, что бы вся процедура занимала не более трех дней.

Кроме того, Рустам Минниханов поговорил с участниками вебинара, который по видеосвязи организовали для людей, потерявших работу.