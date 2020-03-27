Кредиторы решат судьбу казанского «Дома на Проломной»

Фото: Дима Канеки (domofoto.ru). На фото — дом Щетинкина

Полтора миллиона долгов перед «Реконом», 3,5 миллиона — перед ФНС

Временный управляющий казанского ООО «Дом на Проломной» Ксения Медведева объявила о собрании кредиторов компании. На этом собрании должна быть решена ее дальнейшая судьба. Сейчас кредиторам «Дома на Проломной» предложат выбрать, какую процедуру вводить в отношении компании: финансового оздоровления, внешнего управления или банкротства, следует из сообщения.



Согласно материалам Арбитражного суда Татарстана, процедура наблюдения была введена по иску ООО «Научно-производственная фирма «Рекон» — бывшего подрядчика «Дома на Проломной». Компания требует выплатить ей 1,5 млн рублей. Из них основной долг составил почти 982 тысячи рублей, а остальное — проценты, госпошлина и возмещение судебных издержек.

Позже к требованиям «Рекона» присоединилась Федеральная налоговая служба (ФНС). Она подала иск еще на 3,5 млн рублей. Но рассмотрение заявки было перенесено на 23 апреля.

«Реальное время» уже писало, что ООО «Дом на Проломной» есть в списке крупнейших должников ФНС. Компания накопила 3,33 млн рублей долга по земельному налогу.



Сведений о финансовом положении или деятельности компании нет с 2014 года. Ксения Медведева заявила корреспонденту «Реального времени», что не может обсуждать деятельность компании с кем-либо, кроме кредиторов. Не стала она и делать прогноз на то, решат ли представители «Рекона» или ФНС банкротить компанию.

11 лет без реставрации

ООО «Дом на Проломной» было создано в 2009 году совместно казанской мэрией и сербским инвестором Виданом Михайиловичем для восстановления двух исторических особняков на улице Баумана — бывших домов купца Щетинкина, под номерами 32 и 34. ООО «Дом на Проломной» должно было отреставрировать особняки к Универсиаде, но по ряду причин дело завершить не удалось.

В 2016 году Минкульт подал на ООО в суд за неисполнение обязательств. За годы нахождения «на реставрации» оба дома пришли в еще более плачевное состояние, чем прежде, хотя оба находились в реестре памятников культурного наследия. Тогда компанию оштрафовали на 1 миллион рублей, а в 2017-м, когда дело так и не сдвинулось с мертвой точки, был арбитражный суд, в ходе которого здания опять перешли в собственность города, и им начали искать нового подрядчика. «Реальное время» писало о том, как развивалась эта история.

Сейчас, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», счета компании заблокированы. Ее бенефициаром-физлицом с долей в 51% по-прежнему является Видан Михайилович, который не имеет других бизнесов в России. А вот директор ООО «Дом на Проломной» Дмитрий Сигаев числится также директором саратовского ООО «Венец» и генеральным директором московского ООО «Галактика Трейд».

Евгений Калашников, Людмила Губаева