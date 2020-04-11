В Татарстане ввели в эксплуатацию 839,1 тыс. кв. м жилья

На 10 апреля в Татарстане по программам жилищного строительства ввели в эксплуатацию 839,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 28,2% от плана. Об этом сообщил на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ (ГЖФ РТ) отчитались по 11 домам на 363 квартиры площадью 20,5 тыс. кв. м. Также на сегодня введено в эксплуатацию 49 многоквартирных жилых домов площадью 348,0 тыс. кв. м ( 26,4% от плана). За 2 недели введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома площадью 6,4 тыс. кв. м.

В высокой степени готовности (70—100%) находятся 67 домов из общего числа, в средней степени готовности (30—70%) — 52 дома, в низкой степени готовности (0—30%) — 9 домов, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее стало известно, что по итогам января — февраля 2020 г. в Татарстане ввели 578,1 тыс. кв. м жилья. Это позволило республике занять третье место среди субъектов РФ.