В футбольные правила внесены изменения по игре рукой и офсайдам
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в некоторые правила игры. В них уточнены пункты об игре рукой и скорректирована трактовка офсайда.
В частности, определена граница между плечом и рукой при фиксации нарушения, теперь она проходит по линии подмышки. Также отныне предложено останавливать игру при случайном попадании мяча в руку атакующего игрока, только если оно происходит непосредственно в голевом моменте.
Корректировки правил офсайда коснулись части игры рукой футболистом защищающейся команды. Отныне судья не должен останавливать матч, если мяч отскочил от руки защитника в сторону атакующего игрока, находящегося в офсайде.
Также уточнено, что ассистенты ВАР имеют право давать рекомендации главному арбитру встречи, но окончательное решение должно оставаться за ним.СпортФутбол
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