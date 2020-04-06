К скандальному строителю спортплощадок в Татарстане постучались с иском о банкротстве

Фото: Максим Платонов

Строитель площадок, полей и коробок

Как выяснило «Реальное время», к АО «Спорт Групп», крупному строителю спортивных объектов в Татарстане и за его пределами, намерены подать иск о банкротстве. Самарское ООО «Искра», один из субподрядчиков «Спорт Групп», уведомило об этом должника в официальном порядке. Сам иск в суде еще не зарегистрирован — с учетом изменений в работе судов в связи с режимом всеобщей самоизоляции, в ближайшее время это вряд ли произойдет. Хотя под мораторий на банкротство компания формально не попадает.

«Спорт Групп» существует с 2001 года, за это время компания построила, по ее собственным данным, более 3,5 тысячи спортивных объектов в Казани и странах СНГ. В числе партнеров на сайте компании указаны как госорганы, так и госкорпорации — например, «Газпром» и «Роснефть». Компания в основном занимается оборудованием спортплощадок, футбольных полей и хоккейных коробок, лыжных баз. В Казани компания, в частности, приложила руку к хоккейной коробке на территории «Казань Арены», Центру хоккея на траве и СК «Ак Буре».

Фирма зарегистрирована в Казани и в равных долях принадлежит двум бизнесменам, Игорю Жукову и Максиму Тамбовскому. За 2018 год «Спорт Групп» зафиксировала выручку в размере 155,2 млн рублей и символическую чистую прибыль в 107 тыс. рублей. При этом в отношении компании сейчас открыты исполнительные производства на сумму чуть менее 100 тысяч рублей.

За период с 2011 года по сегодня компания «Спорт Групп» участвовала в госзакупках на общую сумму почти в 194 млн рублей. Заказчики компании — бюджетные учреждения в Татарстане, Башкирии, Челябинской, Курской, Мурманской областях и еще ряда других регионов. Общее количество таких организаций — около 80. Интересно, что в последние два года объем выигранных тендеров ощутимо снизился с нескольких десятков миллионов до 3—5 миллионов рублей.

Один из самых «сочных» тендеров достался «Спорт Групп» в 2017 году принес компании наибольшие неприятности. Речь идет о заказе на 11 модульных лыжных баз в районах Татарстана. Фото tetushi.tatarstan.ru

Как «Спорт Групп» попало в скандал с лыжными базами…

При этом один из самых «сочных» тендеров достался «Спорт Групп» в 2017 году — и он же принес компании наибольшие неприятности. Речь идет о заказе на 11 модульных лыжных баз в районах Татарстана.

В октябре 2018 года в Следственный комитет, МВД и прокуратуру РТ отправилось заявление от правозащитника Еркена Сарсенбаева и главного тренера сборной Татарстана по биатлону Ильдара Нугманова. Они утверждали, что на лыжной базе в Тетюшах обнаружились нарушения. Якобы полы на базе сделаны из ДСП, которая пропиталась водой, а стены обшиты металлом, что, по мнению авторов, препятствует выходу влаги и приведет к гниению теплоизоляции. Кровля же, по словам авторов заявления, покрыта профнастилом меньшей толщины, чем указано в техзадании.

Игорь Жуков тогда отмечал, что общественники забили тревогу преждевременно, а к сдаче объекта все недостатки были устранены. Заявление общественников в СКР Жуков называл клеветой и происками конкурентов и даже грозился подать в суд.

… и как на тех же базах рассорилось с подрядчиком

«Искра», компания, заявившая о намерении подать на банкротство «Спорт Групп», принадлежит в равных долях бизнесменам Тимофею Задворных и Дмитрию Перетрутову. Занимается «Искра» производством металлоконструкций. Зарегистрирована в Самарской области. За 2018 год компания зафиксировала выручку в 57,16 млн рублей при чистой прибыли в 458 тыс. рублей. При этом компания должна налоговой около 66 тысяч рублей — ведомство уже блокировало операции по ее счетам. Связаться с компанией по ее номерам «Реальному времени» не удалось.

Соучредитель и коммерческий директор компании Максим Тамбовский пока не стал комментировать сообщение «Искры». «Реальное время» также ожидает комментария от гендиректора фирмы Игоря Жукова.

Картотека арбитражного суда содержит шесть исков от «Искры» к «Спорт Групп» на разной стадии рассмотрения, а также два иска от «Спорт Групп» к «Искре». Фото Максима Платонова

Картотека арбитражного суда содержит шесть исков от «Искры» к «Спорт Групп» на разной стадии рассмотрения, а также два иска от «Спорт Групп» к «Искре». Из материалов суда можно сделать вывод, что конфликт двух компаний возник из-за тех самых лыжных баз.

«Искра» выступала субподрядчиком на строительстве модульных лыжных баз по меньшей мере в четырех населенных пунктах Татарстана (в том числе и в Тетюшах). После приемки работ компания подавала на «Спорт Групп» в суд, требуя взыскать задолженность по договорам подряда. «Спорт Групп» подавало встречные иски, указывая, что субподрядчик сдавал работы с запозданием. В итоге суд взыскал с АО «Спорт Групп» примерно 1,8 млн задолженности по четырем объектам, с «Искры» — 700 тысяч рублей неустоек.

В марте этого года «Спорт Групп» само подало два иска в отношении «Искры» на 1,4 млн рублей. С чем связаны эти иски — пока неясно.

Александр Артемьев