Более тысячи записей видеозвонков в сервисе Zoom оказались в Сети, сообщают СМИ

Несколько тысяч записей видеозвонков в сервисе Zoom, который стал популярным на фоне пандемии коронавируса, попали в интернет.

Так, в открытом доступе оказались видеозаписи деловых совещаний, школьных занятий и частных разговоров. Стоит отметить, что многие материалы содержали имена, телефонные номера и другую личную информацию, пишет Washington Post.

Записи звонков публиковались на YouTube и Vimeo.

Ранее сообщалось, что в Татарстане режим самоизоляции продолжается до улучшения эпидемиологической обстановки.

