ICL планирует создать в Казани новый технопарк

Группа компаний ICL намерена открыть новый технопарк в Казани, об этом заявил председатель совета директоров Виктор Дьячков в ходе встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

На сегодняшний день ICL предоставляет полный спектр IT-услуг. За 2019 год прогнозируемая выручка достигает 11,6 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в 2018-м, передает пресс-служба президента республики.

Напомним, компания построила для своих сотрудников дом в селе Усады. В нем — 57 квартир. Квартиры первого этажа предназначены для арендного жилья. Остальные квартиры продаются для сотрудников компаний по специальной цене.

