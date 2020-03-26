Налоговая пришла в «Дубраву» Ивана Егорова

Иск на миллионы к фирме с миллиардной выручкой

До вступления в силу моратория на подачу заявлений о банкротстве Управление Федеральной налоговой службы в Татарстане подало иск о несостоятельности ООО «Агрофирма «Дубрава» из Кайбицкого района. Агрофирма входит в орбиту бизнеса холдинговой компании «Ак Барс» — по данным системы «СПАРК-Интерфакс».

Иск зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана. Сумма долга, указанная в иске, — почти 14 млн рублей. Но на фоне оборотов фирмы эта сумма выглядит сравнительно небольшой: за 2018 год «Дубрава», зарегистрированная в 2017 году, получила выручку в 1,14 млрд рублей и зафиксировала чистую прибыль в 37 млн рублей.

В 2018 году компания заплатила свыше 78 млн рублей налогов и сборов. При этом еще с середины 2019 года ФНС периодически приостанавливает операции по счетам «Дубравы» в различных банках, последнее такое решение вынесено в марте 2020-го.

Иск зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана. Фото Максима Платонова

Возможно, что с этим банкротным иском налоговики фактически вскакивают в уходящий поезд. Напомним, Владимир Путин поручил ввести мораторий на 6 месяцев на иски от налоговиков и кредиторов о банкротстве предприятий в сложной ситуации. Правда, речь идет о тех предприятиях, которые оказались в такой ситуации из-за коронавируса, — а у «Дубравы», несмотря на хорошие финансовые показатели, сложности с налогами образовались не вчера.

Поддерживает Масленицу и не платит вовремя зарплаты

В своем районе «Агрофима «Дубрава» — довольно крупное и известное предприятие. В региональной прессе часто пишут о положительных результатах ее сельскохозяйственной деятельности и о поддержке местных массовых мероприятий — например, празднования Масленицы. Вместе с тем из трех несчастных случаев с тяжелыми травмами в 2019 году в районе два произошли в «Дубраве».

Кроме того, «Дубрава» в минувшем году попала в поле зрения Минтруда РТ из-за долгов по зарплате. Компания задолжала более 3,2 млн рублей, а число сотрудников, которым она была должна, приблизилось к трем сотням. Задолженность в итоге погасили в октябре.

По объему надоев она 92-я из 246 в республике, по привесу крупного рогатого скота — 146-я. Фото Максима Платонова

В рейтингах Минсельхоза Татарстана агрофирма находится на средних позициях. Так, по объему надоев она 92-я из 246 в республике, по привесу крупного рогатого скота — 146-я. Кроме того, «Дубрава» входит в составленный министерством топ-100 по земледелию — на 81-м месте.

Также компания в 2019 году фигурировала еще в одном рейтинге, составленном аналитической службой «Реального времени», — рейтинге крупнейших неплательщиков налогов в Татарстане. И не одна, а вместе с еще рядом компаний, объединенных общим непосредственным владельцем — ООО «АПК «Высокая гора», ранее полностью принадлежавшим холдингу «Ак Барс». Тогда «Дубрава» была должна ФНС 9 млн рублей.

Александр Артемьев