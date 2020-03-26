В университете Иннополис разработали собственную систему для дистанционного обучения

В университете Иннополис разработали собственную систему управления образовательным контентом LMS, позволяющую наладить процесс дистанционного обучения.

Как отметил директор вуза Кирилл Семенихин, Иннополис готов поделиться своей разработкой с другими учебными заведениями страны.

В прошлом году этой системой воспользовались больше 2,1 тыс. человек в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».



Тогда платформа хорошо зарекомендовала себя и в дальнейшем университет планирует ее масштабировать, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что университет Иннополис перевел студентов на дистанционное обучение.

