В университете Иннополис разработали собственную систему для дистанционного обучения
В университете Иннополис разработали собственную систему управления образовательным контентом LMS, позволяющую наладить процесс дистанционного обучения.
Как отметил директор вуза Кирилл Семенихин, Иннополис готов поделиться своей разработкой с другими учебными заведениями страны.
В прошлом году этой системой воспользовались больше 2,1 тыс. человек в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Тогда платформа хорошо зарекомендовала себя и в дальнейшем университет планирует ее масштабировать, передает «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что университет Иннополис перевел студентов на дистанционное обучение.
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