На самоизоляции люди скупают подписки на онлайн развлечения и товары для ремонта

Россияне на самоизоляции начали скупать подписки на компьютерные игры, онлайн кинотеары, а также товары для ремонта. Спрос на эти категории товаров увеличился на 75%.

Рост продаж держится на уровне праздничных дней 23 февраля и 8 марта. По данным Ozon средненедельные продажи подписок на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры увеличились на 200%. Спрос подскочил 14 марта, когда компании начали переводить сотрудников на удаленный формат работы.

Кроме этого отмечается спрос на товары для ремонта вырос на 296%. Чаще всего люди покупают дрели-шуруповерты и отвертки, передает РБК.



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