В оперштабе опровергли заявления об ужесточении карантина в России
В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время не планируется вводить.
Там также отметили, что СМИ следует аккуратней работать с информацией от разного рода «источников».
«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — передает «РИА Новости» заявление штаба.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что российские власти намерены ужесточить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
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