Новости общества

14:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В оперштабе опровергли заявления об ужесточении карантина в России

14:18, 22.03.2020
В оперштабе опровергли заявления об ужесточении карантина в России
Фото: pixabay.com

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время не планируется вводить.

Там также отметили, что СМИ следует аккуратней работать с информацией от разного рода «источников».

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — передает «РИА Новости» заявление штаба.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что российские власти намерены ужесточить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

ОбществоВластьМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров