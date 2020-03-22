В оперштабе опровергли заявления об ужесточении карантина в России

В оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что никакого жесткого карантина в ближайшее время не планируется вводить.

Там также отметили, что СМИ следует аккуратней работать с информацией от разного рода «источников».

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — передает «РИА Новости» заявление штаба.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что российские власти намерены ужесточить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

