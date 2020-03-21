В Казани ограничат движение во время Студенческого марша Победы

В Казни 30 апреля ограничат движение транспорта в связи с проведением Студенческого марша Победы.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 13.00 часов. Студенты КФУ пройдут маршем по центральным улицам города.

Так, движение ограничат с 10.00 до 11.05 по улице Кремлевской возле памятника Мусе Джалилю. Там планируется построение участников Студенческого марша и церемония возложения цветов к памятнику Мусе Джалилю.

С 10.30 до 12.30 проезд будет закрыт возле главного здания КФУ (улица Кремлевская, 18). На площадке перед вузом будет организована торжественная церемония празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.