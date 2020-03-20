Страховой Дом ВСК получил наивысший рейтинг привлекательности работодателя на уровне A.hr

Аналитическое агентство «БизнесДром» присвоило Страховому Дому ВСК рейтинг привлекательности работодателя на уровне A.hr.

Страховой Дом ВСК осуществляет свою деятельность с 1992 года, имеет развитую филиальную сеть. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам в основных сегментах страхового рынка. Так называемая среднесписочная численность компании — свыше 6,4 тысячи человек. В качестве позитивных факторов рейтинга отмечены уровень доходов сотрудников, социальный пакет, инфраструктура офиса и возможности для роста.

По данным Росстата, доходы работников Страхового Дома ВСК находятся на уровне средней оплаты по виду экономической деятельности в целом по России. Величина премии сотрудников складывается из нескольких факторов, например, индивидуального коэффициента результативности, средний размер премии за прошлый год был равен 25% от месячной заработной платы.

Страховой Дом ВСК предоставляет своим сотрудникам добровольное медицинское страхование, в 2020 году будет запущена программа компенсации по ДМС и для членов их семей. Положительно повлияла на уровень рейтинга оплата больничного сверх нормативов, наличие партнерских программ со скидками для сотрудников ВСК. В организации действует Социальная политика, которая предусматривает предоставление помощи и дополнительные выплаты сотрудникам в особых случаях.

Сотрудникам Страхового Дома ВСК предоставляется возможность повысить свою квалификацию, пройти внешние программы дополнительного профессионального образования. Коэффициент текучести кадров находится на умеренном уровне.

«Забота о сотрудниках, создание развивающей среды для их профессионального роста и развития, внедрение инициатив, содействующих улучшению качества жизни — приоритет нашей компании. Это позволяет нам поддерживать стандарты по работе с персоналом и корпоративную культуру компании на высоком уровне», — отметила Татьяна Осекина, руководитель Блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.

Подготовлено при поддержке пресс-службы САО «ВСК»