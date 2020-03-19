Минспорт РТ выступило со странным заявлением, отказавшись поддержать «Ак Барс» в их просьбе к КХЛ

Министерство спорта Республики Татарстан выступило с заявлением, где отказалось от поддержки позиции казанского «Ак Барса» в просьбе о досрочном завершении сезона КХЛ.

"18 марта в ряде СМИ имели место публикации, некорректно отображавшие расхожую позицию Министерства спорта РТ и ХК «Ак Барс» относительно продолжения розыгрыша Кубка Гагарина нынешнего сезона. Розыгрыш Кубка Гагарина приостановлен КХЛ до 10 апреля. В дальнейшем Министерство спорта РТ будет придерживаться решений КХЛ о продолжении сезона и следовать позиции лиги», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, накануне в ряде СМИ появилось высказывание министра спорта РТ Владимира Леонова, где тот заявил, что «Ак Барс» согласовывал свою позицию с министерством на протяжении нескольких последних дней. Там также утверждалось о возможности продолжения сезона клубом, если КХЛ возобновит турнир.

Теперь в минспорте РТ намерены придерживаться решения лиги. С чем вызвано такое изменение точки зрения ведомства остается неизвестным.

Источник «Известий» в «Ак Барсе» сообщил изданию о том, что республиканский минспорт не имеет отношения к клубу.