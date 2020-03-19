По делу замглавы МЧС РТ арестован коммерсант

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Сегодня Приволжский райсуд Казани отправил в СИЗО гендиректора компании «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина. Его подозревают в мошенничестве на 162 млн рублей. Накануне по этому же делу был арестован замруководителя МЧС Татарстана Ильхам Насибуллин.



С ходатайством об аресте коммерсанта обратился Следком по РТ. В настоящее время суд рассматривает вопрос об избрании такой же меры пресечения бывшему директору и нынешнему заму Зиннатуллина Ильнару Гимадиеву.

По версии СКР, компания «ОДС» была аффилирована с неустановленными должностными лицами МЧС Татарстана, использовала кадры и оборудование государственной Поисково-спасательной службы, фактически дублируя ее функции на протяжении 7 лет. А параллельно с этим «неустановленные должностные лица» навязывали услуги коммерческого клона опасным предприятиям республики, занижая по итогам учений степень их готовности к ЧС. Прибыль компании и ущерб по делу оценены в 162 млн рублей.