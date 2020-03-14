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Фаттахов и Леонов выразили соболезнования в связи с кончиной Миннахметова

07:23, 14.03.2020
Фаттахов и Леонов выразили соболезнования в связи с кончиной Миннахметова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанские министры молодежной политики и спорта Дамир Фаттахов и Владимир Леонов выразили свои соболезнования в связи с кончиной гендиректора «Татспиртпрома» ИРрека Миннахметова.

Также выразил слова скорби и бывший гендиректор «Татар-информа» Леонид Толчинский.

Накануне стало известно о кончине 39-летнего Миннахметова. Завтра утром пройдет прощание с топ-менеджером ТСП.

Общество Татарстан
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