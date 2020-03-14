Фаттахов и Леонов выразили соболезнования в связи с кончиной Миннахметова
Татарстанские министры молодежной политики и спорта Дамир Фаттахов и Владимир Леонов выразили свои соболезнования в связи с кончиной гендиректора «Татспиртпрома» ИРрека Миннахметова.
Также выразил слова скорби и бывший гендиректор «Татар-информа» Леонид Толчинский.
Накануне стало известно о кончине 39-летнего Миннахметова. Завтра утром пройдет прощание с топ-менеджером ТСП.Общество Татарстан
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