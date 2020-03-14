Стала известна дата прощания с Миннахметовым

Фото: Реальное время

Как стало известно «Реальному времени», гражданская панихида по Иреку Миннахметову пройдет в воскресенье, 15 марта. Время и место панихиды пока окончательно не определены.

Напомним, Ирек Миннахметов скончался накануне вечером в возрасте 39 лет.

Ирек Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. Закончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина (2008). В 2010—2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе — октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012 — 2015 годах — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В январе 2020 года Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома» в связи с переходом на новую работу. В этой должности он работал с января 2015 года.

