Суд на месяц заключил под стражу мать, подозреваемую в нападении на своих детей

Фото: realnoevremya.ru Екатерина Аблаева

Суд постановил заключить под стражу на месяц подозреваемую Сибгатуллину, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Она пробудет в заключении до 1 мая. Данное решение было принято ввиду тяжести преступления и ее возможной попытки скрыться или оказывать давление на свидетелей.

Причастность женщины к преступлению подтвердил ее выживший сын и сотрудники скорой.

На суде присутствовала сестра Сибгатуллиной, которая заявила, что муж подозреваемой был тираном — издевался над женой и давил на детей.

Напомним, подозреваемая в убийстве сына 34-летняя Наргиза Сибгатуллина не признает свою вину. От дачи показаний она также отказалась.

