Александр Кожевников: «Если «Авангард» справится с легионерами «Салавата», то он победит»

Хоккейный эксперт по КХЛ Александр Кожевников дал свой прогноз на шестой матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».

«Матч «Салават Юлаев» — «Авангард» состоится в Уфе. Серия дошла до такой стадии, что «Авангарду» деваться уже некуда. Должны дома были побеждать, но проиграли с крупным счетом. Желание победить у гостей будет большое, а у «Салавата Юлаева» будет небольшой мандраж — последний шаг самый сложный.

Если «Авангард» сумеет справиться с легионерами «Салавата Юлаева», то он победит. Команду хватает на два периода обычно, поэтому ей надо их ударно провести. «Авангард» приперт к стенке — он должен собрать все силы в кулак и победить. Думаю, что «Авангард» на выезде победит», — сказал Кожевников.

После матча в Балашихе «Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом» (3:2). Следующая победа уфимского клуба выведет команду Николая Цулыгина в полуфинал Восточной конференции.