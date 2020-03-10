Рене Фазель: «Говорить об отмене ЧМ-2020 по хоккею слишком рано»

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию вокруг проведения ЧМ-2020 в Швейцарии, который может быть отменен из-за коронавируса.

«Мы мониторим ситуацию. Пока слишком рано говорить об отмене. Я очень надеюсь, что чемпионат состоится. Самое позднее, когда решение будет принято, — середина апреля», — сказал Фазель.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии может пройти в усеченном формате или быть отменен из-за распространения коронавируса.

Подробнее о том, какие еще крупные спортивные турниры находятся на грани отмены, читайте в материале «Реального времени».