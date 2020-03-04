Чемпионат мира — 2020 по хоккею может пройти в усеченном формате

Состав участников чемпионата мира — 2020 по хоккею в Швейцарии может быть сокращен из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола.

«Мы готовы исключить несколько сборных из числа участниц чемпионата мира и провести турнир в сокращенном формате. Кроме того, медицинский комитет Международной федерации хоккея предложил перенести или совсем отменить все мартовские соревнования под эгидой IIHF», — цитирует Куммолу Ilta-Sanomat.

На данный момент в Швейцарии действует запрет на посещение спортивных событий зрителями. Если власти региона не изменят данное решение, то ИИХФ планирует отменить проведение чемпионата мира по хоккею.

«Чемпионат мира среди мужчин будет отменен, если Швейцария решит продолжить запрет на матчи со зрителями после середины марта. Тогда мы ничего не сможем поделать с решением Швейцарии. Конечно, будет неприятно, если чемпионат мира придется отменить, но здоровье прежде всего. Конечно, мы надеемся, что эта болезнь в ближайшее время будет остановлена. Перенос в другую страну? На это нет времени. У нас нет плана действий на случай чрезвычайных ситуаций. У нас есть страховка на этот случай. Она появилась у нас после случая в 2003 году, когда из-за эпидемии пришлось отменить женский чемпионат мира. Вопрос о проведении турнира будет окончательно решен до 17 марта», — заявил Куммола.

Напомним, что проведение чемпионата мира запланировано для проведения с 8 по 24 мая.